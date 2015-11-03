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Notizie Jankto Fiorentina

Jankto difende Beppe Riso: “È l’unico che mi ha dato degli ottimi consigli per la mia carriera”

27 marzo 2026 16:36

Jankto scatenato: "Davide Nicola è un cogli**e". Cassano si è dimenticato di andare a scuola"

10 marzo 2026 18:40

Vergogna sul Il Foglio, hanno scritto: "Prenderlo dove piace a Jankto è stato un vero piacere"

26 febbraio 2023 18:31

Moggi: "Jankto gay? Purtroppo è nato in maniera particolare, deviato in qualcosa di non normale"

25 febbraio 2023 17:32

La confessione di Jankto: "Sono omosessuale e non voglio più nascondermi, senza pregiudizi"

13 febbraio 2023 15:46

Lirola superstar di FIFA20: vince il torneo di eSerie A contro Pisacane, Jankto e Petagna

11 aprile 2020 21:54

Jankto: "Potrei essere infettato e non saperlo. Nella Samp già 15 persone contagiate.."

18 marzo 2020 15:22

Qui Samp: Jankto verso una maglia da titolare, Caprari da valutare. Il probabile undici...

19 settembre 2018 12:54

Il Corriere Fiorentino: alta la richiesta per Mandragora. Si punta Jankto dell'Udinese

31 maggio 2018 09:41

Pedullà: "Skorupski vale almeno 10 milioni. Per Jankto l'Udinese chiede molto.."

30 maggio 2018 16:15

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