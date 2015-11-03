Notizie Jankto Fiorentina

Jankto difende Beppe Riso: “È l’unico che mi ha dato degli ottimi consigli per la mia carriera”
27 marzo 2026 16:36
Jankto scatenato: "Davide Nicola è un cogli**e". Cassano si è dimenticato di andare a scuola"
10 marzo 2026 18:40
Vergogna sul Il Foglio, hanno scritto: "Prenderlo dove piace a Jankto è stato un vero piacere"
26 febbraio 2023 18:31
Moggi: "Jankto gay? Purtroppo è nato in maniera particolare, deviato in qualcosa di non normale"
25 febbraio 2023 17:32
La confessione di Jankto: "Sono omosessuale e non voglio più nascondermi, senza pregiudizi"
13 febbraio 2023 15:46
Lirola superstar di FIFA20: vince il torneo di eSerie A contro Pisacane, Jankto e Petagna
11 aprile 2020 21:54
Jankto: "Potrei essere infettato e non saperlo. Nella Samp già 15 persone contagiate.."
18 marzo 2020 15:22
Qui Samp: Jankto verso una maglia da titolare, Caprari da valutare. Il probabile undici...
19 settembre 2018 12:54
Il Corriere Fiorentino: alta la richiesta per Mandragora. Si punta Jankto dell'Udinese
31 maggio 2018 09:41
Pedullà: "Skorupski vale almeno 10 milioni. Per Jankto l'Udinese chiede molto.."
30 maggio 2018 16:15
Archivio