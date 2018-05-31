Il Corriere Fiorentino: alta la richiesta per Mandragora. Si punta Jankto dell'Udinese
Come riportato da Il Corriere Fiorentino il D.S. della Fiorentina, Pantaleo Corvino, ha chiesto informazioni per Mandragora. Il classe '97 di proprietà della Juventus ed in forza al Crotone nella pass...
A cura di Redazione Labaroviola
31 maggio 2018 09:41
Come riportato da Il Corriere Fiorentino il D.S. della Fiorentina, Pantaleo Corvino, ha chiesto informazioni per Mandragora. Il classe '97 di proprietà della Juventus ed in forza al Crotone nella passata stagione interessa alla viola ma la richiesta spaventa: 20 milioni. Sondaggio per Jankto dell'Udinese che di recente ha fatto dichiarazioni spiacevoli sulla propria squadra per il trattamento ricevuto in vari ritiri della squadra friulana.