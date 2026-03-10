Jankto scatenato: “Davide Nicola è un cogli**e”. Cassano si è dimenticato di andare a scuola”

Jakub Jankto ne ha per tutti e non si tira indietro neanche davanti alle domande più scomode dei tifosi che hanno preso d’assalto il suo profilo TikTok aperto appena un giorno fa e che conta già migliaia di seguaci e di visualizzazioni. Risponde senza filtri sul mondo del calcio, lanciando frecciatine praticamente a chiunque: da Antonio Cassano fino a Davide Nicola che definisce il peggior allenatore mai avuto in tutta la sua carriera. Gli sono bastati una manciata di video in cui parla a ruota libera per catturare l’attenzione di tutti con la sua schiettezza e la brutale sincerità delle risposte, comprese alcune in cui insulta gli appassionati che ripropongono insistentemente il tema del fantacalcio.

Se su Instagram condivide pochi contenuti e mantiene un certo tipo di aplomb, lo Jankto versione TikTok è praticamente l’opposto: non ha più peli sulla lingua e risponde a tutte le domande dei tifosi, anzi ne chiede addirittura di più insidiose perché è pronto a parlare di qualsiasi cosa. Ad agosto del 2025 si è ritirato ad appena 29 anni a causa di un grave infortunio alla caviglia che gli ha impedito di tornare ad alti livelli, una decisione maturata anche per trascorrere più tempo con suo figlio. Da quel momento si è esposto soltanto con qualche intervista, fino a che non ha aperto il nuovo profilo social per sparare a zero su qualsiasi cosa.

Ha cominciato rispondendo a domande normali, come il compagno di squadra più forte, lo stadio più bello o il tifo più caldo, ma la prima frecciatina è arrivata quando ha toccato il tema dell’omosessualità in Serie A. Non si è mai sentito a disagio e l’unica eccezione è rappresentata da Antonio Cassano, “l’unico che è impazzito un po’”, ma che pochi minuti dopo prende nuovamente in giro con uno sei sui celebri strafalcioni : “Come calciatore era forte, però dimenticava di andare a scuola”.

Non ha risparmiato nessuno, nemmeno gli allenatori, ed è partito dal peggiore in assoluto. Secondo Jankto il primato va a Davide Nicola: “Sto ca*o di cog**ne. Non mi ha fatto giocare neanche un minuto. Nell’ultima stagione mi sono comportato benissimo solo per la squadra e per i tifosi”. La nota positiva invece è Ranieri, il miglior allenatore con cui abbia mai lavorato, ma anche qui si fa sfuggire la mano: “Top, anche se lo volevo ammazzare milioni di volte. Però emozioni giuste, bravo”. Lo scrive FanPage