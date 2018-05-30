Pedullà: "Skorupski vale almeno 10 milioni. Per Jankto l'Udinese chiede molto.."

L'esperto di mercato Alfredo Pedullà ha parlato come ogni giorno ai microfoni di Radio Bruno:" Riscatto Pezzella? E’ un difensore affidabile e ha ancora margini di miglioramento, il suo valore oggi è...

L'esperto di mercato Alfredo Pedullà ha parlato come ogni giorno ai microfoni di Radio Bruno:" Riscatto Pezzella? E’ un difensore affidabile e ha ancora margini di miglioramento, il suo valore oggi è cresciuto. E’ una bella operazione che ha realizzato la Fiorentina. Skorupski? Sarà uno dei portieri più ricercati in Italia: è pronto, ha fatto esperienze e ora deve giocare. La valutazione, bonus compresi, arriva sulla doppia cifra. Jankto e Da Paul? Il primo per l’Udinese vale 20 milioni ma non ha fatto benissimo quest’anno. Il secondo non mi fa impazzire, ha colpi ma è discontinuo. Saponara? Deve giocare, non può stare in panchina e nel 4-3-3 fatica.