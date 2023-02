Vergogna sul Il Foglio, hanno scritto: “Prenderlo dove piace a Jankto è stato un vero piacere”

Sul quotidiano Il Foglio, il giornalista Jack O’Malley ha pubblicato una frase omofobica rivolta al calciatore Jakub Jankto, centrocampista dello Sparta Praga e della nazionale della Repubblica Ceca, che lo scorso 13 Febbraio ha fatto coming out come calciatore gay.

Commentando gli incontri settimanali di Europa League, e soffermandosi in particolare sulla tripletta dello juventino Di Maria, il giornalista del quotidiano diretto da Claudio Cerasa ha scritto così:

(…) Vedere gli eredi di Pep e Messi illudersi, lamentarsi, provare a buttarla sulla rissa e poi prenderla dove piace a Jankto è stato un vero piacere.

Il significato è presto detto. Nel più incrostato e maschilista dei linguaggi omofobici, una squadra che fa di tutto per vincere, fino a “buttarla in rissa”, e poi perde, la prende nel di dietro. E chi la prende nel di dietro? I gay? E quale miglior esempio, per il sedicente quotidiano libertario e liberal Il Foglio, se non citare il calciatore che ha appena fatto coming out?

A segnalare l’episodio il giornalista de L’Espresso, già collaboratore di Gay.it, Simone Alliva, a cui risponde lo scrittore ed editorialista de Il Foglio Michele Masneri (qui una nostra intervista di qualche tempo fa a Masneri) che dichiara di vergognarsi del proprio giornale. Qualche giorno fa in verità Jacub Jankto aveva ricevuto accoglienza e calore in campo, ve ne abbiamo parlato qui. E in questa intervista a Le Iene si era detto felicissimo di aver fatto coming out.

Tuttavia l’episodio la dice lunga sul perché il coming out di Jacub Jankto sia più unico che raro (qui tutti i calciatori che hanno fatto coming out, pochi!). Lo riporta Gay.it

“Prenderla dove piace a Jankto”. Jack ‘O Malley su Il Foglio. Eh però ‘sta cancel culture… ah, no. pic.twitter.com/BIzhkZOUA4 — Simone Alliva (@SimoneAlliva) February 26, 2023

