Notizie Il Foglio Fiorentina

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Il Foglio attacca: "Alla Fiorentina nessuno pensa al presente. Vecchi in condizioni impresentabili"
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