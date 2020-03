C’è grande attenzione a livello globale su ciò che sta accadendo in Italia. Nel mondo del calcio, molti si soffermano sulla situazione della Sampdoria, una delle squadre più colpite dall’infezione del Coronavirus. Ne ha parlato anche il centrocampista blucerchiato Jakub Jankto, contattato dai cechi di ​Sport.cz: “Siamo chiusi in un appartamento con tutta la famiglia.La cosa fastidiosa è che non possiamo andare da nessuna parte, siamo ancora in uno spazio limitato. Ero in contatto diretto con i compagni di squadra già infetti. Quindici persone sono già state infettate nel club, ma potrebbe non essere più così, il numero potrebbe essere ancora più alto. Non sono sicuro di essere sano, ma mi sento bene e spero di non essere infetto. Forse ho il virus e non lo so ancora, cerco di non pensarci. Posso solo seguire tutte le normative, l’igiene, ma niente di più. Spero di stare bene”.