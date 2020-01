Appare in salita la trattativa per portare Gianluca Caprari alla Fiorentina. Il club viola nella serata di ieri aveva presentato la prima offerta da un milioni per il prestito fino a fine stagione, con l’obbligo di riscatto fissato attorno ai 6 milioni di euro. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione ci sarebbe distanza sulle cifre, con la Sampdoria che valuta di più il cartellino del fantasista classe ‘93. Lo riporta Tuttomercatoweb.com.