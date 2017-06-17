Gazzetta, 35 milioni più Eder e Caprari. Ecco l'offerta dell'Inter per vestire Bernardeschi di nerazzurro

Secondo la Gazzetta dello Sport Federico Bernardeschi lascerà sicuramente la Fiorentina, e la società nerazzurra prepara l'offerta

Bernardeschi deve dare una risposta alla Fiorentina, che quasi due mesi fa gli ha proposto di prolungare fino al 2023 l’attuale contratto in scadenza nel 2019, con un ingaggio di 2.5 milioni di euro. Il ragazzo ufficialmente non ha risposto, ma ormai si è capito che non vestirà più la maglia viola. I Della Valle pretendono 50 milioni di euro, mentre l’Inter proverebbe a stare sui 35, inserendo una contropartita tecnica. A Pioli piacciono molto Eder, che Spalletti vorrebbe trattenere, e Caprari. Per il giocatore è pronto un contratto da 4 milioni di euro all’anno. L’Inter, comunque, non ha ancora piazzata l’affondo.

La Gazzetta dello Sport