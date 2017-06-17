Labaro Viola

Gazzetta, 35 milioni più Eder e Caprari. Ecco l'offerta dell'Inter per vestire Bernardeschi di nerazzurro

Secondo la Gazzetta dello Sport Federico Bernardeschi lascerà sicuramente la Fiorentina, e la società nerazzurra prepara l'offerta

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
17 giugno 2017 10:55
Gazzetta, 35 milioni più Eder e Caprari. Ecco l'offerta dell'Inter per vestire Bernardeschi di nerazzurro -
Rassegna Stampa
Fiorentina
Inter
Bernardeschi
Eder
Caprari
Condividi

Bernardeschi deve dare una risposta alla Fiorentina, che quasi due mesi fa gli ha proposto di prolungare fino al 2023 l’attuale contratto in scadenza nel 2019, con un ingaggio di 2.5 milioni di euro. Il ragazzo ufficialmente non ha risposto, ma ormai si è capito che non vestirà più la maglia viola. I Della Valle pretendono 50 milioni di euro, mentre l’Inter proverebbe a stare sui 35, inserendo una contropartita tecnica. A Pioli piacciono molto Eder, che Spalletti vorrebbe trattenere, e Caprari. Per il giocatore è pronto un contratto da 4 milioni di euro all’anno. L’Inter, comunque, non ha ancora piazzata l’affondo.

La Gazzetta dello Sport

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok