Di seguito quanto scrive sul proprio sito l’esperto di mercato di Sky Sport Gianluca Di Marzio:

“Il passaggio del turno in Coppa Italia contro l’Atalanta anche grazie al gol di Cutrone, uno dei nuovi acquisti del mercato di gennaio viola. La Fiorentina però non si ferma e ha come obiettivo quello di acquistare una seconda punta/attaccante esterno in questo mercato di gennaio. La società viola quest’oggi ha presentato alla Sampdoria un’offerta per Caprari: 1 milioni di euro per il prestito e 6/7 milioni per l’obbligo di riscatto. Su Caprari, classe 1993, c’è anche il Sassuolo che sta lavorando da tempo sul giocatore: bisognerà dunque adesso vedere quale sarà la volontà del giocatore, oltre ovviamente capire se le offerte arrivate accontenteranno la Sampdoria.”