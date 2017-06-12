Corvino vuole Caprari e tratta con l'Inter. Trattativa scollegata dall'interesse nerazzurro per Bernardeschi

La Fiorentina tratta con l'Inter, nel mirino Caprari, classe 93, attaccante nell'ultima stagione con il Pescara. Affare slegato a quello di Bernardeschi

La Fiorentina continua a lavorare per portare Gianluca Caprari a Firenze. La trattativa per il giocatore di proprietà dell’Inter e che nell’ultima stagione ha fatto bene a Pescara è tuttavia svincolata da quella riguardante Bernardeschi e il grande interesse della società nerazzurra. I contatti vanno avanti per l’esterno chiesto espressamente da Pioli per dare fantasia e vivacità all’attacco. Così riporta il Corriere dello Sport