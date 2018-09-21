Scelse il Napoli, adesso i tifosi azzurri lo maledicono. Si allungano i tempi di recupero di Meret

Brutte notizie per il Napoli ed il fantacalcio. Nonostante sia stato convocato per la trasferta Champions contro la Stella Rossa, non sono ancora certi i tempi di recupero di Alex Meret. Il portiere a...

Brutte notizie per il Napoli ed il fantacalcio. Nonostante sia stato convocato per la trasferta Champions contro la Stella Rossa, non sono ancora certi i tempi di recupero di Alex Meret. Il portiere azzurro è fermo da ormai due mesi per la frattura dell’ulna sinistra rimediata in allenamento durante il ritiro estivo. Come riporta l'edizione napoletana di Repubblica, l'estremo difensore continua a sentire dolore al braccio e non ha ancora recuperato la sensibilità del pollice della mano. Il ragazzo classe '97 è stato anche rassicurato da un consulto segreto anche in Spagna settimana scorsa in cui sono stati esclusi problemi più seri.

A questo punto Ancelotti, tranquillizzato anche dalle non cattive prestazioni di Ospina e Karnezis, potrebbe attendere la sosta di ottobre ed averlo dunque a disposizione per fine mese. La data segnata in calendario è il 20 ottobre quando i partenopei affronteranno l'Udinese, ex squadra proprio di Meret. Contro il Torino tra i pali agirà Ospina che alla lunga vincerà il ballottaggio con il greco.

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