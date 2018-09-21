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Scelse il Napoli, adesso i tifosi azzurri lo maledicono. Si allungano i tempi di recupero di Meret

Brutte notizie per il Napoli ed il fantacalcio. Nonostante sia stato convocato per la trasferta Champions contro la Stella Rossa, non sono ancora certi i tempi di recupero di Alex Meret. Il portiere a...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
21 settembre 2018 20:23
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Brutte notizie per il Napoli ed il fantacalcio. Nonostante sia stato convocato per la trasferta Champions contro la Stella Rossa, non sono ancora certi i tempi di recupero di Alex Meret. Il portiere azzurro è fermo da ormai due mesi per la frattura dell’ulna sinistra rimediata in allenamento durante il ritiro estivo. Come riporta l'edizione napoletana di Repubblica, l'estremo difensore continua a sentire dolore al braccio e non ha ancora recuperato la sensibilità del pollice della mano. Il ragazzo classe '97 è stato anche rassicurato da un consulto segreto anche in Spagna settimana scorsa in cui sono stati esclusi problemi più seri.

A questo punto Ancelotti, tranquillizzato anche dalle non cattive prestazioni di Ospina e Karnezis, potrebbe attendere la sosta di ottobre ed averlo dunque a disposizione per fine mese. La data segnata in calendario è il 20 ottobre quando i partenopei affronteranno l'Udinese, ex squadra proprio di Meret. Contro il Torino tra i pali agirà Ospina che alla lunga vincerà il ballottaggio con il greco.

Fantagazzetta.com

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