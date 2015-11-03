Notizie Ancellotti Fiorentina

Odriozola: "Ancellotti mi ha detto che a fine stagione mi aspetta al Real Madrid in caso di partenza"
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Caputi: "La Fiorentina ha potenzialità superiori rispetto alla classifica attuale. Gattuso buono per allenarla"
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TMW, per Thiago Silva è lotta tra Everton e Fiorentina, la società viola offre 5 milioni di ingaggio all'anno
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Ancellotti imita Mourinho: "Gesto non volgare, il problema sono gli insulti degli juventini..."
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Ancellotti: "Cori contro dei tifosi della Juventus? Mi consolerò guardando in bacheca la Champions del 2003"
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Clamoroso dalla Premier, Carlo Ancelotti sarà il nuovo allenatore del Chelsea, già incontrato Abramovich
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04 dicembre 2017 03:35
Nella notte primo contatto tra la Federazione Italiana e Carlo Ancellotti. Potrebbe essere il nuovo allenatore azzurro
16 novembre 2017 15:57
I motivi dell'esonero di Carlo Ancelotti dal Bayern. Dal rapporto con i big ai parenti come staff
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Clamoroso in Germania, Ancelotti si dimette da allenatore del Bayern Monaco. Il sostituto sarà Sagnol
28 settembre 2017 14:41
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