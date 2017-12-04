VIDEO, Ancelotti: "Vi spiego le differenze tra Enrico e Federico Chiesa. È da portare in nazionale"

Carlo Ancelotti ha parlato alla Domenica Sportiva di Federico Chiesa, queste le sue parole:"Chiesa è molto bravo, nel gol contro il Sassuolo mi ricorda molto un altro Chiesa, il padre. Mi sembra di ri...

Carlo Ancelotti ha parlato alla Domenica Sportiva di Federico Chiesa, queste le sue parole:

"Chiesa è molto bravo, nel gol contro il Sassuolo mi ricorda molto un altro Chiesa, il padre. Mi sembra di rivedere in questo gol una rete di Enrico perché questa era la sua caratteristica, attaccare la profondità e poi la freddezza davanti al portiere. Federico ricorda il papà per la corsa, forse il dribbling. Federico è più centrocampista rispetto a Enrico che però era molto tecnico, lui era un grande attaccante. Federico Chiesa in nazionale? Chiaramente si"

ECCO IL VIDEO DELL'INTERVENTO DI CARLO ANCELOTTI ALLA DOMENICA SPORTIVA