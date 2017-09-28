Clamoroso in Germania, Ancelotti si dimette da allenatore del Bayern Monaco. Il sostituto sarà Sagnol

Crisi in campionato e umiliazione in Champions, dopo essere stato messo in bilico è proprio Carlo Ancelotti a dire basta

Un avvio stagionale deludente, culminato con la sconfitta di Parigi contro il PSG. Capolinea dell'avventura bavarese per Carlo Ancelotti che, secondo ESPN, avrebbe lasciato la panchina del Bayern Monaco da qualche minuto. L'ex tecnico rossonero dunque avrebbe avanzato le proprie dimissioni, con novità ufficiali attese nel pomeriggio. Willy Sagnol, rivela ESPN, sarebbe pronto a diventare nuovo tecnico della formazione tedesca.

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