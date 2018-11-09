Ancellotti imita Mourinho: "Gesto non volgare, il problema sono gli insulti degli juventini..."

Quando gli chiedono un commento sul gesto di Mourinho, Ancelotti imita il portoghese mettendosi la mano all'orecchio. Poi si schiera dalla sua parte: «Chi va sul campo ha una responsabilità prima, dop...

Quando gli chiedono un commento sul gesto di Mourinho, Ancelotti imita il portoghese mettendosi la mano all'orecchio. Poi si schiera dalla sua parte: «Chi va sul campo ha una responsabilità prima, dopo e durante le partite. La reazione di Mourinho è comprensibile, anche perché non è stata volgare ma solo ironica. Dopo 90' di insulti ci può stare. Purtroppo si tende ad offuscare gli insulti, è una cultura generale: succede anche a Napoli e a Milano. Basta con gli insulti».

Corrieredellosport.it