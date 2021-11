Il terzino destro della Fiorentina Alvaro Odriozola, in prestito secco dal Real Madrid, ha parlato al quotidiano spagnolo AS, queste le sue parole: “Ancellotti mi ha detto che a giugno mi aspetta al Real, in caso di partenza. Pallone d’oro? Darlo a Benzema sarebbe un trionfo calcistico” conclude Odriozola.

