Clamoroso dalla Premier, Carlo Ancelotti sarà il nuovo allenatore del Chelsea, già incontrato Abramovich

L'indiscrezione di mercato - proveniente dall'Inghilterra - ha del clamoroso. Secondo quanto riporta il Daily Record, infatti, Carlo Ancelotti sarà il nuovo allenatore del Chelsea. L'ex tecnico del Ba...

L'indiscrezione di mercato - proveniente dall'Inghilterra - ha del clamoroso. Secondo quanto riporta il Daily Record, infatti, Carlo Ancelotti sarà il nuovo allenatore del Chelsea. L'ex tecnico del Bayern Monaco - si legge - sarà nominato a capo dei Blues prima dell'inizio della nuova stagione calcistica, prendendo così il posto di Antonio Conte. Alla base della decisione del club, come noto, ci sarebbero le divergenze emerse tra lo stesso Conte e la dirigenza del Chelsea negli ultimi mesi: dalle critiche alla gestione del mercato fino alla crisi del rapporto con alcuni giocatori come Diego Costa (ceduto all'Atletico Madrid) e David Luiz (escluso dai titolari), fino all'andamento altalenante in Premier (4 ko fino ad oggi). Nonostante le voci su un suo possibile ritorno al PSG - conclude il quotidiano - il futuro di Ancelotti porta direttamente a Londra, con i primi colloqui con Abramovich già andati in scena nel corso degli ultimi giorni.

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