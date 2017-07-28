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Eder scaccia le voci di mercato: "Faccio parte del progetto dell'Inter"

Non ci sono altri pensieri, per adesso la società mi ha detto che faccio parte del progetto

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
28 luglio 2017 12:22
Eder scaccia le voci di mercato: "Faccio parte del progetto dell'Inter" -
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Eder, nei giorni scorsi più volte accostato alla Fiorentina, ha fatto chiarezza sul suo futuro ai microfoni di Premium Sport: "Non ci sono dei pensieri. I miei agenti hanno parlato con l’Inter, che ha detto che puntano su di me e che faccio parte del progetto. Per ora è così, poi se cambierà qualcosa io sarò il primo a prenderne atto".

Prosegue sulle sue ambizioni personali per la prossima stagione: "Voglio essere importante, se faccio parte del progetto sto volentieri perché sono all’Inter, in una grande squadra. Se dicono di no, è normale che un giocatore debba guardare altrove. Per adesso, quello che mi ha detto la società è questo, faccio parte del progetto".

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