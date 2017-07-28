Eder scaccia le voci di mercato: "Faccio parte del progetto dell'Inter"

Non ci sono altri pensieri, per adesso la società mi ha detto che faccio parte del progetto

Eder, nei giorni scorsi più volte accostato alla Fiorentina, ha fatto chiarezza sul suo futuro ai microfoni di Premium Sport: "Non ci sono dei pensieri. I miei agenti hanno parlato con l’Inter, che ha detto che puntano su di me e che faccio parte del progetto. Per ora è così, poi se cambierà qualcosa io sarò il primo a prenderne atto".

Prosegue sulle sue ambizioni personali per la prossima stagione: "Voglio essere importante, se faccio parte del progetto sto volentieri perché sono all’Inter, in una grande squadra. Se dicono di no, è normale che un giocatore debba guardare altrove. Per adesso, quello che mi ha detto la società è questo, faccio parte del progetto".