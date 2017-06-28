Pedullà: "Mi aspetto sorprese, Eder in lizza. Offerta decisiva della Juve per Berna settimana prossima"

Alfredo Pedullà ha parlato di calciomercato viola a Radio Bruno: “Ilicic? E’ fatta, ci sono gli accordi. La Sampdoria ha fatto diverse cessioni, si chiude per quattro milioni più due di bonus. Borja V...

Alfredo Pedullà ha parlato di calciomercato viola a Radio Bruno: “Ilicic? E’ fatta, ci sono gli accordi. La Sampdoria ha fatto diverse cessioni, si chiude per quattro milioni più due di bonus. Borja Valero? E’ tutto chiaro da una settimana, dobbiamo solo aspettare luglio. Bernardeschi? La Juventus ha frenato per Costa anche perché è extra-comunitario, a breve ci sarà l’offerta per la Fiorentina. Politano? E' un'operazione di contorno, mi aspetto delle sorprese e penso ad un'operazione come quella di Eder".