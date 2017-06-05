Pedullà: "Eder pallino di Stefano Pioli e di Corvino. Può davvero arrivare alla Fiorentina"
Eder vuole lasciare l'Inter per andare a giocare e sicuramente la Fiorentina è una possibilità concreta" così Alfredo Pedullà a Sportitalia
A cura di Flavio Ognissanti
05 giugno 2017 22:40
Alfredo Pedullà ha parlato a Sportitalia della possibilità di vedere a Firenze il calciatore dell'Inter Eder, queste le sue parole:
"Eder può davvero arrivare alla Fiorentina perché piace molto sia a Pioli che a Corvino. Si tratta di un vero e proprio pallino di entrambi. Il calciatore lascerà quasi certamente l'Inter perché vorrà andare a giocare e la squadra viola è certamente una possibilità per il futuro di Eder"