Pedullà: "Da Badelj e Ilicic guadagni al massimo 11 milioni. Torna Jovetic? Per Pioli è più adatto Eder..."

Ilicic all'Atalanta? Se in campo si ferma anche un secondo Gasperini lo sostituisce subito dopo. Bernardeschi..." così Pedullà a Radio Bruno

L'esperto di mercato Alfredo Pedullà ha parlato a Radio Bruno, queste le sue parole:

"Se Bernardeschi non firma, vuol dire che sta pensando ad altre cose. Dovremmo aspettare altri 10-15 giorni. La situazione è chiara, non bisogna arrivare a giugno per la soluzione della vicenda.

Ilicic all’Atalanta? Se lo sloveno in campo si ferma anche pochi minuti, Gasperini lo sostituisce subito. Tra Ilicic e Badelj, la Fiorentina potrebbe prendere non più di 11 milioni. Per Badelj nessuno spende più di 4-5 milioni di euro.

Ritorno di Jovetic a Firenze? Sarei curioso di vedere Jovetic con Pioli, farebbe un po’ di fatica. Secondo me è più adatto Eder per il tecnico"