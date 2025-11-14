Eder racconta: “Il primo a notarmi fu Corvino, tra Lecce e Fiorentina, ma l’incontro in Puglia fu un incubo”

L’ex attaccante della Nazionale italiana si è raccontato in un’intervista, dove ha svelato alcuni aneddoti e retroscena della sua carriera

A cura di Redazione Labaroviola 14 novembre 2025 15:40

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