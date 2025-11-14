Eder racconta: “Il primo a notarmi fu Corvino, tra Lecce e Fiorentina, ma l’incontro in Puglia fu un incubo”
L’ex attaccante della Nazionale italiana si è raccontato in un’intervista, dove ha svelato alcuni aneddoti e retroscena della sua carriera
A cura di Redazione Labaroviola
14 novembre 2025 15:40
In un’intervista alla Gazzetta dello Sport, l’ex calciatore di Inter e Sampdoria, fra le altre, ha raccontato un retroscena legato al suo incontro in Puglia con l’ex direttore sportivo della Fiorentina, Pantaleo Corvino:
"Il primo a notarmi fu Corvino, tra Lecce e Fiorentina. Nel 2003 andai un mese in Puglia, ma il viaggio fu un incubo. Avevo 16 anni e atterrai con un cartello con su scritto “minorenne”. I poliziotti pensavano trasportassi chissà cosa. Spiegai a gesti che ero lì per il calcio. Uscii dal gate di notte. Infine, scelsi l’Empoli per mantenere la parola data".