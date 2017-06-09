Chi è Karamoh, la giovane stella francese ormai prossimo al trasferimento alla Fiorentina

Karamoh è sempre più vicino ad essere un nuovo colpo di Pantaleo Corvino. Conosciamo il talento francese che tanto ha fatto bene in Ligue 1

La Fiorentina è pronta a perfezionare due trattative molto calde in Francia: si tratta di Abdou Diallo, classe 1996, e di Yann Karamoh, classe 1998. Due giovani talenti dall’indiscusso valore, soprattutto quest’ultimo: l’attaccante esterno attualmente in forza al Caen, in scadenza di contratto tra poco più di un anno, si è messo in evidenza nel corso dell’attuale campionato di Ligue 1, confezionando ben 35 presenze, impreziosite da 5 gol e 4 assist. Mica male per un 18enne… La Fiorentina si è mossa con largo anticipo per anticipare la folta concorrenza e molto presto potrebbe arrivare la fumata bianca.

Yann Karamoh nasce l’8 luglio 1998 ad Abidjan, capitale della Costa d’Avorio. Si trasferisce giovanissimo in Francia, nella regione di Parigi e inizia a muovere i primi passi nel mondo del calcio nel Racing Colombes 92, piccola società all’ombra della Tour Eiffel. Nel 2011, all’età di 13 anni, viene prelevato dal Caen, uno dei più floridi settori giovanili dell’intera Francia. Karamoh si rivela da subito il fiore all’occhiello del club transalpino, basti pensare che il presidente Jean-François Fortin non ha perso tempo a far firmare al giovane di origini ivoriane il primo contratto da professionista. Yann si è legato alla prima squadra del Caen nel corso della passata stagione, a dicembre del 2015, a soli 17 anni, dopo che appena un paio di mesi prima era andato in gol con la prima squadra in un match amichevole e successivamente era stato portato in panchina dal tecnico Garande. “Sono molto felice. Questo è un primo passo. Ringrazio tutti coloro che hanno contribuito al raggiungimento di questo obiettivo: i miei genitori, i diversi allenatori ed il club Caen”, aveva dichiarato il ragazzo dopo la firma del contratto da professionista. Nel corso del campionato appena conclusosi, il 18enne di nazionalità francese è cresciuto esponenzialmente, giocando ben 35 partite di Ligue 1, impreziosite da 5 gol e 4 assist. Numeri importanti, che certificano l’enorme talento e potenzialità a disposizione del giovane prodigio francese.

Yann Karamoh può essere considerato a tutti gli effetti il prototipo dell’attaccante moderno. Velocità, esplosività, fiuto del gol: il giovane di origini ivoriane ha tutto quello che serve per far male alle difese avversarie, come ha ampiamente dimostrato nella sua brevissima esperienza con la maglia del Caen. Da sottolineare anche la sua grande versatilità, che permette a Yann di giocare indifferentemente come esterno offensivo a destra (suo ruolo naturale), ma di destreggiarsi con disinvoltura anche al centro dell’attacco o sull’out mancino. Potente e abile tecnicamente, è difficilmente arginabile quando parte in progressione palla al piede, la sua notevole velocità di base e le sue repentine accelerazioni, sono delle stilettate per qualsiasi difensore. Grazie al suo fisico già ben strutturato (185 centimetri di altezza), è in grado di difendere discretamente la palla anche spalle alla porta, resistendo senza troppi patemi ai contrasti. Per caratteristiche tecniche e atletiche ricorda inevitabilmente la stella del Monaco, Kylian Mbappé. Anche se, a differenza del suo coetaneo monegasco, Karamoh predilige confezionare più assist rispetto che cercare la via del gol, come lui stesso ha dichiarato in passato: “Il gol non è la cosa più importante. La priorità è che la squadra vinca”.

Parole da leader, da giocatore esperto e navigato, non certo le dichiarazioni che ti aspetti da un 18enne. Come detto, le prestazioni di Karamoh hanno impressionato e non poco numerosi club europei, tra cui la Fiorentina, che si è messa sulle sue tracce con largo anticipo. La volontà della Viola è quella di chiudere la trattativa a stretto giro di posta, in modo da bruciare la concorrenza e assicurarsi le prestazioni di una delle migliori promesse del calcio francese. Le premesse affinché Yann Karamoh diventi un top di livello mondiale ci sono tutte.

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