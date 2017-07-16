Durissimo comunicato del Caen: "Prenderemo provvedimento su accordi con Karamoh." Un messaggio alla Fiorentina?

Abbiamo appreso tramite i giornali degli accordi vietati tra calciatore e un'altra società. Prenderemo provvedimenti" la furia è contro la Fiorentina?

Ufficialmente non è un comunicato nei confronti della società Fiorentina ma visto che soprattutto negli ultimi giorni si sono rincorse le notizie di un accordo raggiunto tra la società viola a Karamoh tutto fa pensare che il mittente del comunicato del Caen sia proprio la Fiorentina. Questo è quello che dice il comunicato ufficiale della squadra francese:

"La stampa ha riportato nelle ultime settimane diverse voci su Yann Karamoh. Peggio ancora, oggi sono stati segnalati, attraverso alcuni intermediari, principi di accordo tra il giocatore e alcuni club. Yann Karamoh dall’età di 13 anni è sotto contratto con il Caen, che vuole tenerlo come testimoniano le numerose proposte di rinnovo a lui presentate. Le operazioni attualmente in corso nei confronti del giocatore sono severamente vietate e sanzionate dalla normativa FIFA sul trasferimento dei calciatori (articolo 18, paragrafi 1 e 3). Di conseguenza, prenderemo provvedimenti appropriati nei confronti di qualsiasi persona o istituzione che non adempia a queste norme".