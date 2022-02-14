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"Emissari della Fiorentina ieri a Bordeaux per seguire un giocatore del Lens già contattato a gennaio"

Osservatori della Fiorentina sarebbero stati a seguire il Lens perchè interessati a un giocatore della squadra rivoluzione della Ligue 1

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
14 febbraio 2022 12:43
"Emissari della Fiorentina ieri a Bordeaux per seguire un giocatore del Lens già contattato a gennaio" - MILAN, ITALY - JULY 26: Daniele Prade attends the Serie A 2018/19 Fixture unveiling on July 26, 2018 in Milan, Italy. (Photo by Emilio Andreoli/Getty Images)
MILAN, ITALY - JULY 26: Daniele Prade attends the Serie A 2018/19 Fixture unveiling on July 26, 2018 in Milan, Italy. (Photo by Emilio Andreoli/Getty Images)
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"Emissari della Fiorentina ieri a Bordeaux per seguire un giocatore del Lens già contattato a gennaio"

Secondo MSV Foot giornale francese attento alla vicende di calciomercato, un osservatore della Fiorentina era presente a Bordeaux durante la trasferta del Lens per seguire da vicino un giocatore con il quale sarebbero stati stabiliti i primi contatti lo scorso gennaio. Il nome però non è ancora uscito fuori e il mistero resta. Chi starà seguendo la Fiorentina della compagine rivelazione di questo ultimo campionato in Francia?

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