"Emissari della Fiorentina ieri a Bordeaux per seguire un giocatore del Lens già contattato a gennaio"

Osservatori della Fiorentina sarebbero stati a seguire il Lens perchè interessati a un giocatore della squadra rivoluzione della Ligue 1

Secondo MSV Foot giornale francese attento alla vicende di calciomercato, un osservatore della Fiorentina era presente a Bordeaux durante la trasferta del Lens per seguire da vicino un giocatore con il quale sarebbero stati stabiliti i primi contatti lo scorso gennaio. Il nome però non è ancora uscito fuori e il mistero resta. Chi starà seguendo la Fiorentina della compagine rivelazione di questo ultimo campionato in Francia?

L'AD DEL SASSUOLO CONFESSA CHE BERARDI POTREBBE PARTIRE IN ESTATE

https://www.labaroviola.com/ad-sassuolo-berardi-vorremmo-tenerlo-ma-a-volte-bisogna-vendere-arriva-alla-fiorentina-a-giugno/165332/