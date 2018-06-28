Pedullà: "La Fiorentina ha mollato Gabriel, andrà al Frosinone. Due i portieri in lizza"

Alfredo pedullà sul suo profilo social ha fatto il punto sulla porta della Fiorentina. Gabriel è stato lasciato perdere dalla dirigenza viola e se ne andrà al club Ciociaro. In corsa per la porta dell...

A cura di Redazione Labaroviola 28 giugno 2018 16:54

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