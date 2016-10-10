Costil, altro che Fiorentina: "Cambio squadra, vorrei il Milan"

Il portiere transalpino Benoit Costil, estremo difensore del Rennes e della nazionale francese, ha parlato oggi del suo futuro, soffermandosi sulla possibile partenza a fine stagione ed indicando i cl...

Il portiere transalpino Benoit Costil, estremo difensore del Rennes e della nazionale francese, ha parlato oggi del suo futuro, soffermandosi sulla possibile partenza a fine stagione ed indicando i club più graditi, nel corso di un'intervista rilasciata a Canal +. Queste le sue parole: "Ho un debole per campionati come la Serie A e la Liga. La mia squadra preferita è il Milan. Ho intenzione di cambiare squadra a fine anno, ma rispetterò fino in fondo il mio contratto. Il mercato dei portieri è difficile, vero, ma la mia situazione non dovrebbe essere così difficile da risolvere". Quindi, a differenza di quanto sostenuto da alcune voci di corridoio, il suo passaggio in viola a fine stagione è tutt'altro che scontato.