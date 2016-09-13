Costil rivela: "Avevo l'accordo con la Fiorentina ma il Rennes non è riuscito a trovare il sostituto ed è saltato tutto"

Il portiere del Rennes: "Mancavano pochi giorno alla fine del mercato e quindi sono rimasto qui

Il portiere del Rennes Benoit Costil, numero uno francese, era stato accostato alla Fiorentina con forza negli ultimi giorni di mercato. Adesso è proprio lui a rivelare la verità sulla trattativa con la Fiorentina: "Sarei potuto andare a giocare al Nizza o alla Fiorentina. Con i viola era tutto fatto ma il trasferimento è saltato perché mancavano pochi giorni alla fine del mercato quando c’è stato il contatto e il Rennes non aveva tempo per trovare un mio sostituto. Io avevo un accordo con la società viola per andare a Firenze”. Dichiarazioni che dimostrano ancora una volta di come Corvino volesse risolvere il problema portiere.