Un portiere tira l'altro: Corvino ha l'intesa di massima con Costil del Rennes

La rosa dei portieri della Fiorentina potrebbe ampliarsi ulteriormente

La Nazione, oggi in edicola, fa chiarezza sui dettagli del trasferimento che a breve porterà Marco Sportiello a difendere i pali della porta della Fiorentina, aprendo così un inedito ballottaggio con quello che, almeno fino ad ora, è sempre stato l'indiscusso titolare, ossia il rumeno Ciprian Tatarusanu.

Tuttavia il ballottaggio potrebbe arricchirsi anche di un altro nome - oltre a quello di Dragowski che ha più volte dichiarato di non voler lasciare la Fiorentina per giocarsi l'opportunità di difendere la porta viola - poichè, secondo quanto riportato dal quotidiano, pare che il direttore generale dell'area tecnica viola, Pantaleo Corvino, abbia raggiunto un intesa di massima con Benoit Costil, portiere francese attualmente in forza al Rennes.

I contatti, stando alle indiscrezioni, sarebbero stati intensi: soprattutto perchè il contratto che lega l'estremo difensore classe '87 alla compagine transalpina scadrà nel prossimo giugno e la Fiorentina non sembra intenzionata a lasciarsi sfuggire l'occasione di arricchire ulteriormente la rosa dei portieri.