Sportiello preso e Costil opzionato per giugno. Il futuro di Tatarusanu sembra essere lontano da Firenze

La Nazione racconta la situazione portiere in casa viola. Arriviamo alla prossima estate, quando, con le verità sul futuro di Sousa, è da prevedere una vera e propria rivoluzione. In tutti i settori, probabilmente, ma soprattutto fra i pali dove con l’arrivo di Sportiello (già adesso) e il possibile ingaggio dello svincolato Costil (Rennes), la Fiorentina punterà a rivedere le posizioni di Tatarusanu e di Dragowski, entrambi quindi ovviamente in uscita. Per il romeno e per il polacco si potrebbe anche pensare alla soluzione del prestito anche se la società viola (appunto a luglio) cercherà di monetizzare al massimo l’addio dei giocatori non considerati più decisivi.