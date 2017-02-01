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Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Sportiello preso e Costil opzionato per giugno. Il futuro di Tatarusanu sembra essere lontano da Firenze

Firenze, stadio Artemio Franchi, 22.12.2016, Fiorentina-Napoli, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com

Rassegna Stampa

Sportiello preso e Costil opzionato per giugno. Il futuro di Tatarusanu sembra essere lontano da Firenze

Redazione

1 Febbraio · 12:14

Aggiornamento: 1 Febbraio 2017 · 12:14

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La Nazione racconta la situazione portiere in casa viola. Arriviamo alla prossima estate, quando, con le verità sul futuro di Sousa, è da prevedere una vera e propria rivoluzione. In tutti i settori, probabilmente, ma soprattutto fra i pali dove con l’arrivo di Sportiello (già adesso) e il possibile ingaggio dello svincolato Costil (Rennes), la Fiorentina punterà a rivedere le posizioni di Tatarusanu e di Dragowski, entrambi quindi ovviamente in uscita. Per il romeno e per il polacco si potrebbe anche pensare alla soluzione del prestito anche se la società viola (appunto a luglio) cercherà di monetizzare al massimo l’addio dei giocatori non considerati più decisivi.

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