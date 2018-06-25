Corsport: Fiorentina, chi metti tra i pali? Dubbio Gabriel, torna di moda il vecchio pallino Costil
Come scrive il Corriere dello Sport in edicola oggi, la Fiorentina deve ancora sciogliere il dubbio portiere. Permangono, infatti, ancora incertezze circa il futuro di Gabriel e si fa il nome del fran...
A cura di Redazione Labaroviola
25 giugno 2018 10:17
Come scrive il Corriere dello Sport in edicola oggi, la Fiorentina deve ancora sciogliere il dubbio portiere. Permangono, infatti, ancora incertezze circa il futuro di Gabriel e si fa il nome del francese Benoit Costil, un vecchio pallino – secondo il quotidiano – di Pantaleo Corvino. Un obiettivo non semplice però, perchè sotto contratto con il Bordeaux fino al 2021.