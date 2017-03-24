Tra Tata e Sportiello rispunta Costil: no al Bordeaux per la viola?
Rispunta di nuovo, sui media francesi, il nome di Benoit Costil: il portiere classe '87, che si svicolerà dal Rennes a fine stagione, avrebbe detto no, almeno per ora, al Bordeaux, perché prima vuole...
A cura di Redazione Labaroviola
24 marzo 2017 18:29
Rispunta di nuovo, sui media francesi, il nome di Benoit Costil: il portiere classe '87, che si svicolerà dal Rennes a fine stagione, avrebbe detto no, almeno per ora, al Bordeaux, perché prima vuole conoscere l'offerta della Fiorentina. Un nome che si inserisce tra i due attuali portieri viola, anche perché a costo zero.