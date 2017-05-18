Mercato: Costil dice addio al Rennes.

L'estremo difensore francese Benoît Costil ha comunicato in via ufficiale, tramite un'intervista al sito ufficiale del club, che lascerà lo Stade Rennes al termine del campionato in corso. Il nome del...

L'estremo difensore francese Benoît Costil ha comunicato in via ufficiale, tramite un'intervista al sito ufficiale del club, che lascerà lo Stade Rennes al termine del campionato in corso. Il nome del numero uno transalpino è stato accostato più volte alla Fiorentina ed è tutt'ora sotto i riflettori viola in ottica nuova stagione, specialmente qualora dovesse partire Tatarusanu. Costil ha parlato così del suo addio: "Ho deciso di lasciare il club l'estate scorsa. Per ora non so ancora che direzione prenderò ma sono sicuro che lo Stade Rennais sarà forte anche senza di me".