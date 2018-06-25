Pedullà sui portieri: fuori Dragowski e Cerofolini, dentro Gabriel e uno tra Lafont e Costil

Un portiere per la Fiorentina? Forse anche due. Tutto questo perché Dragowski potrebbe andare a giocare e anche per Cerofolini l’idea attuale è di dargli maggiore visibilità. La Fiorentina è lanciata...

Un portiere per la Fiorentina? Forse anche due. Tutto questo perché Dragowski potrebbe andare a giocare e anche per Cerofolini l’idea attuale è di dargli maggiore visibilità. La Fiorentina è lanciata in direzione Gabriel, ci sono stati dei contatti con il Milan e nei prossimi giorni è previsto un incontro per chiudere. Accanto al brasiliano potrebbe esserci uno tra Alban Lafont e Benoit Costil: il primo è un classe 1999 e gioca nel Tolosa, il secondo è un profilo più esperto (classe 1987) e difende i pali del Bordeaux. Non solo Pjaca e Pasalic nel mirino, la Fiorentina stringe per un portiere. Anzi, due…

Fonte: alfredopedulla.com