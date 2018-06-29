(FOTO) Costil su Instagram ricomincia gli allenamenti con il Bordeaux

Benoit Costil portiere del Bordeaux su Instagram ha pubblicato un post che lo ritrae agli allenamenti con il suo Bordeaux in ritiro. La Fiorentina è ancora alla ricerca del portiere e lui, è uno degli...

A cura di Redazione Labaroviola 29 giugno 2018 13:55

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