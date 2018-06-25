Casa Mercato Viola, tutto su Lafont? Pasalic vicino. Mini rivoluzione in difesa. Su Eysseric..

Tiene banco il ruolo del portiere. Il fronte maggiormente caldo è quello di Lafont. Il giovane francese che può essere definito il Meret della Francia è il profilo ideale di Pantaleo Corvino per ricop...

Tiene banco il ruolo del portiere. Il fronte maggiormente caldo è quello di Lafont. Il giovane francese che può essere definito il Meret della Francia è il profilo ideale di Pantaleo Corvino per ricoprire la porta della Fiorentina. Il costo dell'operazione, se pur alto, potrebbe essere contenuto in quanto il contratto è in scadenza nel 2020 e ha manifestato il desiderio di andare a giocare altrove. Non è assolutamente da accantonare la pista che porta a Gabriel. Il club viola ha un accordo con il giocatore e una base d'intesa col Milan. Si attende di capire prima cosa accadrà con Lafont, anche se l'arrivo di quest ultimo non esclude al 100% lo stesso l'arrivo del portiere ex Empoli. Più fredda per ora la pista che porta a Costil.

Pasalic è invece vicino a vestirsi di viola. Il centrocampista non sarà il sostituto di Badelj ma un alternativa a Benassi. La formula potrebbe essere di un prestito con diritto di riscatto non molto alto sulla base di 4-5 milioni di euro.

Sul fronte offensivo non si registrano novità particolari. Eysseric potrebbe partire. Ha grandi estimatori in Ligue 1 e la Fiorentina potrebbe cederlo anche per una cifra abbastanza interessante come 8 milioni di euro. Per Pjaca come vi abbiamo raccontato negli scorsi giorni c'è una base d'accordo sia con la Juve che con il giocatore. La trattativa tuttavia si potrà sbloccare solo dopo il Mondiale.

Infine diversi cambiamenti in difesa, anche se non sui titolari. Con Milenkovic che agirà da terzino si potrà cedere Laurinì al Leganes. Il club spagnolo ha fatto due offerte per il ragazzo e si è mostrato molto interessato a chiudere. La Fiorentina dunque avrà come terzini il rientrante Venuti e lo stesso Milenkovic. Lo spostamento del serbo comporterà l'acquisto di un nuovo centrale di difesa. Il nome buono è quello di Izzo che potrebbe arrivare per circa 6 milioni di euro dal Genoa.

Lorenzo Bigiotti