Frosinone, per la porta si prende l'ex viola Sportiello. Gabriel scartato anche dai ciociari

Secondo quanto viene riportato da Sky Sport, Gabriel sembra allontanarsi dal Frosinone. In un primo momento, infatti, sembrava che l’estremo difensore del Milan dovesse trasferirsi nel Lazio, ma nelle...

Secondo quanto viene riportato da Sky Sport, Gabriel sembra allontanarsi dal Frosinone. In un primo momento, infatti, sembrava che l’estremo difensore del Milan dovesse trasferirsi nel Lazio, ma nelle ultime ore i ciociari hanno virato su Marco Sportiello, portiere dell’Atalanta: la preferenza sarebbe dovuta semplicemente ad una ragione di formula d’acquisto, visto che con l’ex Fiorentina non sarebbe previsto l’obbligo di riscatto, a differenza di quanto accadrebbe con Gabriel.