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Frosinone, per la porta si prende l'ex viola Sportiello. Gabriel scartato anche dai ciociari

Secondo quanto viene riportato da Sky Sport, Gabriel sembra allontanarsi dal Frosinone. In un primo momento, infatti, sembrava che l’estremo difensore del Milan dovesse trasferirsi nel Lazio, ma nelle...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
02 luglio 2018 11:24
Frosinone, per la porta si prende l'ex viola Sportiello. Gabriel scartato anche dai ciociari - Firenze, stadio Artemio Franchi, 11.03.2018, Fiorentina-Benevento, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Sportiello
Firenze, stadio Artemio Franchi, 11.03.2018, Fiorentina-Benevento, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Sportiello
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Secondo quanto viene riportato da Sky Sport, Gabriel sembra allontanarsi dal Frosinone. In un primo momento, infatti, sembrava che l’estremo difensore del Milan dovesse trasferirsi nel Lazio, ma nelle ultime ore i ciociari hanno virato su Marco Sportiello, portiere dell’Atalanta: la preferenza sarebbe dovuta semplicemente ad una ragione di formula d’acquisto, visto che con l’ex Fiorentina non sarebbe previsto l’obbligo di riscatto, a differenza di quanto accadrebbe con Gabriel.

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