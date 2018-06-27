La Nazione, Corvino punta forte su Lafont per la porta. Meret al Napoli. Gabriel può comunque arrivare...
Secondo quanto riportato da La Nazione nell'edizione odierna, Corvino starebbe puntando con insistenza la pista che porta a Lafont del Tolosa, talentuoso portiere classe '99 vero felino tra i pali (GU...
Secondo quanto riportato da La Nazione nell'edizione odierna, Corvino starebbe puntando con insistenza la pista che porta a Lafont del Tolosa, talentuoso portiere classe '99 vero felino tra i pali (GUARDA IL VIDEO DI LAFONT). Nel frattempo il Napoli ha preso dall'Udinese Alex Meret portiere a lungo seguito dalla Fiorentina. Il ragazzo andrà in Campania per 25 milioni con 15 pagati subito più i famigerati bonus per giungere ai 25. Gabriel potrebbe comunque arrivare per fare il secondo portiere visto che Cerofolini e Dragowski non rimarranno a Firenze.