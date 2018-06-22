Casa Mercato Viola, Gabriel sarà il prossimo portiere titolare, ecco i dettagli. Le altre trattative...

Gabriel adesso è il primo della lista viola e salvo sorprese clamorose sarà il portiere della Fiorentina nella prossima stagione. Il ragazzo, di proprietà del Milan, ha fatto molto bene in questa stag...

Gabriel adesso è il primo della lista viola e salvo sorprese clamorose sarà il portiere della Fiorentina nella prossima stagione. Il ragazzo, di proprietà del Milan, ha fatto molto bene in questa stagione di Serie B in Toscana con la maglia dei rivali dell'Empoli. Gli azzurri avrebbero voluto puntarci ma faticano economicamente a coprire le richieste del Milan. La Fiorentina ne ha approfittato e chiuderà l'operazione con 5-6 milioni pagati subito oppure con due milioni di prestito e riscatto obbligato sui 5. Insieme a Gabriel potrebbe arrivare un numero 12 navigato, che possa essere una soluzione di esperienza per la panchina.

Chiuso, o almeno indirizzato il discorso portiere, la Fiorentina potrà finalmente concentrarsi su altri fronti, in particolare sul centrocampista. In attacco infatti, nonostante l'interesse per De Paul che non è l'obbiettivo primario, si aspetterà la fine del Mondiale della Croazia per provare a chiudere con la Juventus per Marko Pjaca. A centrocampo secondo quanto appreso dalla nostra redazione potrebbe arrivare un nome nuovo mai fatto. Il nome principale infatti era Pulgar che però è valutato troppo dal Bologna con cui Corvino è pure restio a fare operazioni.

Lorenzo Bigiotti