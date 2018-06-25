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Brovarone su Gabriel: “Mi sbilancio, è un’opportunità da non mancare assolutamente”

Ospite negli studi del Pentasport di Radio Bruno, Brovarone si è soffermato sul suo pupillo da sempre Gabriel: “Gabriel è un portiere che ho sempre stimato tantissimo, peccato per lui che abbia fatto...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
25 giugno 2018 19:16
Brovarone su Gabriel: “Mi sbilancio, è un’opportunità da non mancare assolutamente” -
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Ospite negli studi del Pentasport di Radio Bruno, Brovarone si è soffermato sul suo pupillo da sempre Gabriel: “Gabriel è un portiere che ho sempre stimato tantissimo, peccato per lui che abbia fatto tanta panchina. Mi colpì tantissimo vederlo allenarsi al Napoli, da lì l’ho seguito con continuità. Fa parte di quella categoria di giocatori che possono rivelarsi un’opportunità grandiosa. Al Milan ha avuto davanti figure impossibili da superare, quindi è andato a fare il secondo ed è rimasto a fare il secondo. Ma il fatto stesso che lo abbia preso il Napoli anche senza giocare a Miano ci dice che così male non deve essere. Mi sento di sbilanciarmi sulle sue qualità, Sportiello non mi è mai sembrato molto maturo, per un portiere è fondamentale: devi essere cazzuto. Se venisse a Firenze sarei curioso, oltre che felice, di vedere se confermerà le mie sensazioni”.

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