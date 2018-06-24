Gazzetta: è quasi fatta per Gabriel alla Fiorentina, per lui pronto un quadriennale

Gabriel Vasconcelos Ferreira, il giovane portiere del Milan che ha giocato l'ultima stagione in prestito ad Empoli, è ad un passo dalla Fiorentina. Infatti, stando a quanto si legge sulle pagine dell'...

A cura di Redazione Labaroviola 24 giugno 2018 13:29

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