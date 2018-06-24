Gazzetta: è quasi fatta per Gabriel alla Fiorentina, per lui pronto un quadriennale
Gabriel Vasconcelos Ferreira, il giovane portiere del Milan che ha giocato l'ultima stagione in prestito ad Empoli, è ad un passo dalla Fiorentina. Infatti, stando a quanto si legge sulle pagine dell'...
A cura di Redazione Labaroviola
24 giugno 2018 13:29
Gabriel Vasconcelos Ferreira, il giovane portiere del Milan che ha giocato l'ultima stagione in prestito ad Empoli, è ad un passo dalla Fiorentina. Infatti, stando a quanto si legge sulle pagine dell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, pare che l'esterno difensore brasiliano abbia già trovato l'accordo con la società gigliata, con la quale a breve potrebbe firmare un contratto di quattro anni.