Sfumato Meret, adesso Corvino vuole Gabriel del Milan. Primi contatti, la trattativa...

Un portiere che raccolga l’eredità di Sportiello. La Fiorentina avrebbe scelto, nel caso specifico Alex Meret e aveva formulato un’offerta molto interessante, vicina ai 20 milioni con obbligo di risca...

Un portiere che raccolga l’eredità di Sportiello. La Fiorentina avrebbe scelto, nel caso specifico Alex Meret e aveva formulato un’offerta molto interessante, vicina ai 20 milioni con obbligo di riscatto. Poi si è inserito il Napoli con forza e dinanzi all’ipotesi di un’asta è normale pensare che tutto sia molto più complicato. La Fiorentina sta valutando quattro-cinque nomi, ma nelle ultimissime ore sta avanzando con forza Gabriel, proprietà Milan e protagonista – dallo scorso gennaio – della promozione dell’Empoli. I toscani neo-promossi vorrebbero puntarci, ma gli altri… toscani ci stanno puntando. E dopo i contatti con il Milan nei prossimi giorni si può entrare nel vivo. La Fiorentina avanza, direzione Gabriel.

Alfredopedullà.com