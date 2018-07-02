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Premium Sport: Gabriel ha due offerte ed una è quella della Fiorentina. Nei prossimi giorni deciderà

Secondo quanto riportato da Andresinho Maeques di Premium Sport sul suo profilo ufficiale Twitter,Gabriel classe '95 del Milan (nella scorsa stagione all'Empoli), ha ricevuto due offerte d'ingaggio: F...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
02 luglio 2018 15:07
Premium Sport: Gabriel ha due offerte ed una è quella della Fiorentina. Nei prossimi giorni deciderà -
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Secondo quanto riportato da Andresinho Maeques di Premium Sport sul suo profilo ufficiale Twitter,Gabriel classe '95 del Milan (nella scorsa stagione all'Empoli), ha ricevuto due offerte d'ingaggio: Frosinone e Fiorentina. Nei prossimi giorni deciderà il proprio futuro. Dopo Lafont arriva il secondo portiere?

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