Nazione, Dragowski in partenza, ecco i nomi per il vice Lafont

Con l'addio di Sportiello e la certa vendita di Dragowski la FIorentina deve intervenire per trovare un vice Lafont. I nomi sono due..

Continua in casa Fiorentina la ricerca di un secondo portiere. Dopo l’arrivo di Alban Lafont a colmare il vuoto in rosa lasciato da Sportiello, i viola stanno monitorando dei potenziali vice, vista la probabile partenza di Dragowski. Due i nomi sul taccuino della dirigenza gigliata: si tratta di Stefano Sorrentino del Chievo e Rafael Cabral, svincolato. A scriverlo è La Nazione