Gazzetta, fatta per Gabriel a Firenze. Pronto un contratto di quattro anni per lui

Come anticipato da Labaroviola, per Gabriel a Firenze è fatta, scrive stamani La Gazzetta dello Sport: ci sarà nelle prossime ore l'incontro decisivo per portare l'estremo difensore del Milan in viola...

Come anticipato da Labaroviola, per Gabriel a Firenze è fatta, scrive stamani La Gazzetta dello Sport: ci sarà nelle prossime ore l'incontro decisivo per portare l'estremo difensore del Milan in viola. Per lui è pronto un quadriennale e anche se c'è l'interesse della Sampdoria, i viola sono in vantaggio e pronti a chiudere. Si parla di un esborso di circa 5 milioni. In attacco si punta De Paul e Pjaca