Pedullà: "Gabriel andrà al Frosinone. Mi aspetto un investimento importante per la porta"

Alfredo Pedullà ha come sempre parlato a Radio Bruno: “Gabriel? Non c’erano più le condizioni per andare avanti, adesso il Frosinone è in pole position. La fretta di Gabriel e le cifre hanno fatto cam...

A cura di Redazione Labaroviola 28 giugno 2018 19:12

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