Pedullà: "Gabriel andrà al Frosinone. Mi aspetto un investimento importante per la porta"
Alfredo Pedullà ha come sempre parlato a Radio Bruno: “Gabriel? Non c’erano più le condizioni per andare avanti, adesso il Frosinone è in pole position. La fretta di Gabriel e le cifre hanno fatto cam...
Alfredo Pedullà ha come sempre parlato a Radio Bruno: “Gabriel? Non c’erano più le condizioni per andare avanti, adesso il Frosinone è in pole position. La fretta di Gabriel e le cifre hanno fatto cambiare le carte in tavola. Il portiere brasiliano prolungherà col Milan poi andrà al Frosinone. Ora teniamo sotto controllo Lafont, Costil e un possibile mister x che adesso non sappiamo. Lafont è un portiere costoso, ma potrebbe arrivare dato che mi aspetto un investimento alla Meret per la porta. A centrocampo dovrebbero arrivare due nomi perché qualcuno uscirà. Soucek per adesso resta ancora fermo dov’è, Grassi è un giocatore molto ambito”.