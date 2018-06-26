Gabriel incontro col Milan a breve. Si può chiudere per soli tre milioni

La Fiorentina è su Gabriel del Milan. Come scrive Stadio i rossoneri hanno bisogno di fare cassa, ma non si intende cedere di fronte a valutazioni ritenute esagerate, come i 5 milioni chiesti fin qui....

La Fiorentina è su Gabriel del Milan. Come scrive Stadio i rossoneri hanno bisogno di fare cassa, ma non si intende cedere di fronte a valutazioni ritenute esagerate, come i 5 milioni chiesti fin qui. Finirà in scadenza tra sei mesi: si tratta per ridurre la spesa almeno del 40%. Per circa tre milioni di euro si potrebbe chiudere l'operazione