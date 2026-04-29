Sorrentino: "Alla Juventus ci vuole uno come Alisson, De Gea non sarebbe il profilo ideale"

L'ex portiere ha parlato del futuro della porta dei bianconeri

Il futuro della porta juventina è oggetto di grandi manovre. Da diverse settimane si rincorrono le voci su un forte interesse per David De Gea, attualmente legato alla Fiorentina da un biennale, ma la cui permanenza in Toscana verrà ridiscussa solo a salvezza acquisita. Lo spagnolo è uno dei profili valutati per prendere il posto di Di Gregorio, anche se il favorito resta Alisson, che sembra ormai destinato a chiudere la sua avventura al Liverpool.

Sulla questione è intervenuto l'ex portiere Stefano Sorrentino, che dalle colonne di Tuttosport ha sponsorizzato con forza il brasiliano:

«Di Gregorio è sicuramente un portiere affidabile, ma la storia della Juventus è fatta di fuoriclasse nel ruolo e per fare un salto di qualità serve un profilo superiore. Alisson rappresenta la scelta ideale; lo acquisterei senza esitazioni soprattutto per il prestigio internazionale che porta con sé, visti i traguardi raggiunti in Premier League e con il Brasile. Parliamo di un numero uno completo e al passo con i tempi, però resta da capire quale cifra la società abbia intenzione di investire per questo ruolo. Se l'idea fosse quella di contenere i costi, allora bisognerebbe inevitabilmente guardare altrove".