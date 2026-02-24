Sorrentino su De Gea: “Non sta facendo una stagione positiva, mi aspetto di più da uno come lui”

A Radio Bruno è intervenuto l’ex portiere Stefano Sorrentino per parlare di Fiorentina: “Ci si aspettava di più da Vanoli fin da subito perché non era cambiato nulla, mentre ora qualcosa si vede infatti la Fiorentina si è rialzata e il tecnico ha molti meriti per questo cambio di marcia. Oltre a questo l’arrivo di Paratici ha dato una mano alla squadra perché ora hai una guida che non avevi e puoi sentirti più al sicuro rispetto a prima dove erano dei cani sciolti.”

Prosegue: “Non posso dire se la Fiorentina non fosse pronta fisicamente, di sicuro Vanoli ha fatto un bel lavoro mentale e ora i giocatori sono più convinti invece prima non riuscivano mai a cambiare passo nei momenti giusti della partita.”

Su De Gea: “Sicuramente non è una stagione positiva come non lo è per tutta la squadra. Lui è stato fermo un anno poi è partito forte con Palladino, ma anche lo scorso campionato calò nella seconda parte. Anche lui è rimasto impantanato nella stagione negativa dei viola che dovevano lottare per l’Europa e invece sono rimasti ultimi per molto tempo. Per me deve fare di più perché mi aspetto ben altre prestazioni da chi ha fatto 10 anni allo United.”